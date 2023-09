San Lorenzo, dimissioni di massa in Consiglio comunale. Arriverà un commissario prefettizio

Dimissioni in massa al consiglio comunale di San Lorenzo che, di fatto, finisce la sua corsa per lasciare a un commissariamento prefettizio ordinario. A lasciare l'incarico sono stati quattro consiglieri di maggioranza, tra cui il vice sindaco, e altrettanti di minoranza. Questi i nomi: Lorenzo Spizzica, Domenico Pannuti, Paolo Scaramozzino e il vice sindaco Natale Alessandro Polimeni (gruppo di maggioranza); Giuseppe Minnella, Vincenza Marrarri e Maria Ausilia Tripepi (gruppo Movimento Sociale di minoranza). Le dimissioni presentate contemporaneamente all’ufficio protocollo del comune, sono il frutto di "quindici mesi impalpabili, in cui il comune non è riuscito a intervenire in modo efficace sulle varie criticità che da anni affliggono il territorio".