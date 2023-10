Dimensionamento scolastico a Reggio, Nucera: «Dal Centro Destra solo bugie»

Rispedisce al mittente le accuse e scardina punto per punto le contestazioni sollevate dal Centro Destra che ne chiedeva le dimissioni. L’assessore comunale all’Istruzione, Lucia Nucera tuona: «Le dichiarazioni del centrodestra che chiede le mie dimissioni sono palesemente offensive della mia persona, riportano fatti non conformi alla realtà. L'inutile ricerca di un capro espiatorio costituisce un mero attacco politico che nulla dice invece dell'annosa questione sul dimensionamento scolastico, per il quale in prima persona mi batto da tempo e non per mera velleità politica, ma per tutelare il diritto all'istruzione di cui sono competente per territorio. È questa la buona politica in cui credo da sempre accanto ai cittadini che mi hanno dato fiducia».

La componente dell’esecutivo riavvolge il nastro: «Voglio ripercorrere per tappe la vicenda di cui ho prova documentale. Preciso che è stata la Regione a emanare le Linee guida in riferimento al dimensionamento scolastico e non l'assessorato che rappresento. Anzi, più volte mi sono opposta attraverso la stampa, scrivendo missive di appello ai vertici regionali oltre che al ministro dell'Istruzione e al Presidente della Repubblica al fine di rivedere le linee guida lesive nella parte afferente le minoranze linguistiche, ledendo a mio avviso, l'identità e la cultura delle singole istituzioni scolastiche. Il dimensionamento così come richiesto dalle Linee guida regionali che non tengono conto del D.M. di giugno scorso ha prodotto e produrrà conseguenze negative sul personale scolastico e pertanto sull'offerta formativa dei nostri territori».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio