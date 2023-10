Cutrì apre alle minoranze: Rosarno risorgerà

Dopo la vittoria, il sindaco Pasquale Cutrì ieri mattina è stato ufficialmente proclamato in carica dal presidente della prima sezione elettorale Fabio Ravalli. Il primo cittadino ha incontrato la commissione straordinaria e poi ha fatto il suo ingresso a Palazzo San Giovanni.

Nel faccia a faccia con i commissari sono state illustrate le ultime novità e i procedimenti in corso, soprattutto i progetti per 15 milioni di euro recuperati a valere sul Pnrr, e la situazione generale del Comune alle prese con una forte carenza d’organico. Sono soprattutto i Vigili urbani a soffrire la mancanza di profili operativi in grado di garantire una presenza costante sul territorio (proprio nei giorni scorsi erano stati prorogati i contratti a tempo determinati di due agenti).

Ieri, dopo l’ufficialità dei conteggi delle schede di tutte le sezioni, si è registrato un primo cambio nella geografia del Consiglio. Nella lista di Italiano perde il seggio Michele Fabrizio, già assessore ai tempi di Elisabetta Tripodi, e al suo posto per 11 preferenze in più entra Vincenzo Costantino.

