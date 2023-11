Colpo di scena a Gioia Tauro: Russo e Schiavone insieme

Colpo di scena nell’agone politico gioiese in vista delle prossime elezioni amministrative: nel solco della coesione e della condivisione, il neo laboratorio politico “Alleanza Gioiese” al cui progetto, di recente, ha ufficialmente aderito l’ex vicesindaco Rosario Schiavone, e il gruppo con a capo la preside Maria Rosaria Russo, costituito principalmente dal movimento “Insieme per Gioia”, dopo un incontro svoltosi nei giorni scorsi hanno infatti dato inizio a un tavolo d’intesa che, nel corso dei prossimi mesi, potrebbe portare ad una sintesi rappresentando una grande coalizione trasversale ai partiti.

Nessun passo indietro, comunque, al momento, né da parte di Schiavone né della preside Russo, ma piuttosto un passo “di lato” rilevando, come gruppi, l’urgenza di costruire un percorso politico condiviso all’interno del quale vi sono idee e progetti sovrapponibili. Tra queste sicuramente la necessità di creare una nuova classe dirigente che si distingua per competenze, «superando lo schema vetusto e deleterio del cartello elettorale, utile esclusivamente – rimarcano all’unisono le due realtà – a sommare voti senza poi aver la capacità di amministrare un territorio ricco di risorse ma anche di complessità».

