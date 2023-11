No al Ponte, Angelo Bonelli domani a Reggio per presentare il Parco Nazionale dello Stretto

Venerdì 10 novembre, alle ore 16.00, nel prestigioso Salone dei Lampadari del Palazzo S. Giorgio a Reggio Calabria, si terrà un evento di presentazione della proposta di legge di Alleanza Verdi e Sinistra per l’istituzione del Parco Nazionale dello Stretto e della Costa Viola. L'incontro vedrà la partecipazione di Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde-Verdi e deputato AVS. Saranno presenti Gerardo Pontecorvo, Elisa Romano, Alessia Alboresi, Orlando Amodeo, Mauro Mangano e Antonella Ingianni, tutti co-portavoce di Europa Verde-Verdi nelle rispettive città e regioni.

L'evento punta a sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica sulle questioni ambientali che toccano l'area dello Stretto e della Costa Viola, enfatizzando l'importanza di un'azione concreta e coordinata. Angelo Bonelli guiderà la discussione, mettendo in luce l'urgenza di una legge che tuteli questi preziosi ecosistemi, in linea con la proposta di legge già avanzata da Alleanza Verdi e Sinistra in Parlamento.