Reggio, quindici sindaci della grecanica al ministro Salvini: “Nuova 106 o siamo morti”

Appello al ministro dei Trasporti Matteo Salvini per l’ammodernamento e la messa a norma della Statale 106 anche nel tratto che attraversa l’Area Grecanica. Lanciato da “Assocomuni Grecanica” è sottoscritto da quindici sindaci: Pierpaolo Zavettieri (Roghudi), Giovanni Verduci (Motta San Giovanni), Maria Foti (Montebello Jonico), Salvatore Orlando (Melito), Santo Monorchio (Bagaladi), Daniela Arfuso (Cardeto), Domenico Penna (Roccaforte del Greco), Filippo Paino (Condofuri), Saverio Zavettieri (Bova Marina), Santo Casile (Bova), Umberto Nocera (Palizzi), Silvestro Garoffolo (Brancaleone), Giovanna Pellicanò (Staiti), Giuseppe Cuzzola (Bruzzano Zeffirio) e Domenico Pizzi (Ferruzzano). «La battaglia per una nuova 106 – afferma Pierpaolo Zavettieri – non si può vincere isolandosi, ma va condotta con tutte le istituzioni locali, le forze economiche e sociale e le popolazioni da Reggio a Taranto in modo da sensibilizzare la classe dirigente nazionale sulle ragioni di strategicità dell’infrastruttura».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio