Reggio, Falcomatà al ministro Salvini: «Ecco quello che ci serve davvero»

Il ministro Salvini è ripartito da Reggio con un dossier “operoso” in valigia. Glielo ha consegnato il sindaco Falcomatà indicandogli nel dettaglio tutte le opere di cui il nostro territorio ha bisogno.

«Ritengo – ha spiegato Falcomatà – che noi dobbiamo approfittare della presenza dei rappresentanti del governo sul territorio, per porre questioni di interesse generale che riguardano lo sviluppo della nostra area metropolitana e la risoluzione di questioni annose. Siamo in un momento di grandi cambiamenti per il nostro Paese, con grandi risorse da mettere al servizio dei territori e dei cittadini. Credo che la Calabria non possa sprecare questa occasione e che la Città metropolitana di Reggio Calabria non debba perdere una chance per mettersi al passo con le grandi metropoli europee».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio