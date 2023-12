Export, annuncio di Tajani: a Villa San Giovanni il G7 del commercio internazionale

«Ho deciso di organizzare il G7 del commercio internazionale in Calabria, a Villa San Giovanni, proprio per dare attenzione a questa bellissima regione ma anche per far capire che dal Sud può partire un messaggio positivo per rafforzare l’esportazione del nostro paese in tutta l’area del Mediterraneo». Ad annunciarlo è stato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine di una iniziativa alla Regione Calabria.

"Saranno con noi - ha proseguito Tajani - americani, francesi, tedeschi, giapponesi, canadesi e naturalmente l’Unione europea e quindi discuteremo delle politiche di commercio internazionale e vedere quali saranno le scelte da fare per far sì che i paesi del G7 possano svolgere un ruolo importante e guardare verso il Sud del mondo».