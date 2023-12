Giunta di Reggio: Falcomatà ottimista, De Gaetano un po’ meno

La sabbia nella clessidra continua a scorrere. Scende e scandisce il tempo che passa. Inesorabile. E altrettanto inesorabilmente il sindaco Giuseppe Falcomatà continua a fare professione di ottimismo e ai suoi più stretti collaboratori avrebbe confidato che «ormai i giochi sono fatti» e che la nuova Giunta municipale «sarà svelata prima di Natale». Anzi, sarà il regalo di Natale che il sindaco vuole fare alla città: una Giunta tutta nuova di zecca sotto l’Albero di Natale. Quindi l’arco temporale compreso tra oggi e sabato dovrebbe essere decisivo per la nascita del nuovo Esecutivo di Palazzo San Giorgio. Minuto più o minuto meno. E tuttavia l’ottimismo del sindaco si scontra con il “realismo” dei Dp di Nino De Gaetano che non si vogliono accontentare di un solo assessore in Giunta e che non sia Demetrio Delfino. De Gaetano, dopo la fumata nera dell’ultimo faccia a faccia con Falcomatà, adesso fa una questione di principio e non essendo disposto ad assecondare i desiderata del primo cittadino potrebbe uscire dalla maggioranza. In questo contesto c’è anche il Pd – nonostante l’ultimo chiarimento dopo il famoso ammutinamento di consiglieri e assessori – non sarebbe del tutto convinto dalla strategia del sindaco e vorrebbe una maggiore tutela per gli eletti.

