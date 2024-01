Elezioni a Gioia Tauro, ufficiale la candidatura della preside Russo

Parte dal paradigma dello scrittore siciliano Gesualdo Bufalino la preside Mariarosaria Russo che, al termine una serie di incontri interlocutori con altri aspiranti sindaco, apre il 2024 sciogliendo le riserve e annunciando di fatto ufficialmente la sua discesa in campo per le amministrative di giugno, con una coalizione civica che, al momento, non prevede alcun accordo con altre forze politiche.

E se per Bufalino la mafia un giorno sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari, è con un vero e proprio esercito di professionisti – insegnanti in primis, medici, avvocati, architetti, persone di buona volontà disposte a mettere le proprie competenze al servizio della collettività – che la Russo ha intenzione di portare avanti l’agognata rivoluzione culturale in grado di sbriciolare gli schemi più stantii e tirare fuori la città dalle secche in cui si è arenata negli ultimi anni.

Oltre un centinaio i presenti, tra candidati e sostenitori, giovedì sera nella sala riunioni di una nota struttura ricettiva cittadina, per quello che rappresenta solo un primo incontro preliminare al quale seguirà giorno 27 gennaio – così come annunciato dalla preside – un altro importante appuntamento di portata nazionale. Russo ha così invitato i partecipanti a trasmettere entro quella data le istanze di tutto ciò che si ritiene debba convergere in un programma condiviso che si dipanerà per aree tematiche: porto, agricoltura, istruzione, riutilizzo sociale dei beni confiscati.

