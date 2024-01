Forza Italia Reggio, “Falcomatà non riesce a far ultimare 30 metri di ponticello al Calopinace e sposta l’attenzione sulla Gallico-Gambarie”

Un ponticello lungo 30 metri: questi i metri necessari a collegare il cuore della città alla prima periferia, tra Waterfront e Parco lineare Sud. Eppure, questi 30 metri sembrano irraggiungibili per un’Amministrazione che non riesce mai a gestire nessuna problematica, nessun intoppo. Ritardi inspiegabili dovuti, per due volte, ad errori di misurazione della struttura carrabile.

“È il teatro dell’assurdo” - commentano i consiglieri di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari - “siamo di fronte a una delle opere esempio tra le incompiute di quest’ Amministrazione comunale. È un’offesa alla città, ai cittadini, che da quel 31 luglio 2020, giorno in cui il Sindaco annunciava in pompa magna l’avvio dei lavori, attendono il collegamento di due ali della città attraverso un ponticello di pochi metri, che doveva essere completato in soli 120 giorni”.