Elezioni a Gioia Tauro, ecco il programma di Mariarosaria Russo dalla A alla Z

Costruire la Gioia Tauro del domani, smart e sostenibile, ripartendo dall’abc… non poteva che iniziare dalle basi il modello di città immaginato da una persona che ha interamente dedicato la propria vita professionale al mondo della scuola.

E così, in una serata densa di aspettative, la preside Mariarosaria Russo, candidata a sindaco della coalizione civica “La Ginestra” che raccoglie al suo interno diverse anime del mondo della cultura, dell’associazionismo e delle professioni, ha presentato la bozza con i punti salienti del suo programma elettorale avviando il discorso con un’idea tanto semplice quanto efficace: per l’appunto, un vero e proprio alfabeto, dalla “a” alla “z”, chiedendo ai suoi sostenitori di implementare l’elenco con una serie dettagliata di proposte, tra priorità e iniziative da mettere in campo, partendo dall’ambiente fino all’urbanistica e alla Zes, passando dall’edilizia scolastica, dai giovani, legalità, lavoro, ospedale, welfare: ogni lettera una tematica, seguendo un ordine rigoroso e una visione d’insieme per il futuro della città.