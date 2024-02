Reggio, lavori pubblici eseguiti male: pure la politica è sott’accusa

Dalle incompiute ai lavori eseguiti non certo a regola d’arte: a Reggio il settore delle opere pubbliche mette in bella mostra un vero e proprio campionario. E nel decalogo all’inverso, cioè come non si dovrebbe operare, le nuove piste ciclabili non sono che l’ultima voce. La presa di posizione, certo discutibile nella forma e nei tempi, del sindaco Falcomatà non fa altro che affondare il dito nella piaga: da un lato le responsabilità dei tecnici, dall’altro la distrazione – o forse sarebbe meglio dire l’assenza – della politica. Eppure gli strumenti per vigilare ci sarebbero, evitando di accorgersi dei problemi solo quando la frittata è ormai bell’e fatta. Né può valere come attenuante la fretta legata ai tempi imposti dal Pnrr. «Meritiamo una città vivibile e lavori eseguiti e partecipati con vera qualità», dice il consigliere comunale Saverio Pazzano nel chiedere «uno scatto vero, che allo stupore e all’indignazione della politica faccia seguire non solo fatti isolati, ma strategie complessive in grado di costruire programmazione e visione fin qui mancate».