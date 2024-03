Reggio, la nomina degli assessori è regolare: «Falcomatà aveva il diritto di farlo»

Sospeso dal firmare atti fino allo scorso 25 gennaio, tuttavia pochi giorni prima della scadenza della sospensione il sindaco Giuseppe Falcomatà rientrato in carica aveva firmato la nomina degli assessori della giunta municipale. Un provvedimento inizialmente passato sotto silenzio, fino a quando, soprattutto nel mondo politico cittadino, non si è innescato il sospetto che Falcomatà avesse aggirato il provvedimento emesso dall’Anac.

Abbiamo, pertanto, deciso di chiedere informazioni sulla procedura e sullo stato di cose direttamente all’amministrazione che tramite la segretaria generale ci ha fatto pervenire un dettagliato riscontro di come sono andate le cose. «Il divieto di conferimento giusto provvedimento dirigenziale del 16 gennaio 2023, si riferisce al conferimento di incarichi di natura amministrativa e non anche al conferimento di incarichi di alta amministrazione che per loro natura sono caratterizzata da discrezionalità e non soggiacciono alle normali regole del procedimento amministrativo. Difatti la stessa motivazione contenuta in questi particolari atti si caratterizza per la semplicità. Peraltro la natura sanzionatoria della norma non ammette interpretazioni estensive essendo per sua natura tassativa. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, la nomina degli assessori come peraltro la revoca non rientra tra i divieti».