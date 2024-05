Reggio Calabria accoglie Antonio Decaro: sul palco dell'Odeon l'abbraccio con il sindaco Falcomatà

Sul palco è stato proprio Giuseppe Falcomatà a tributare l’abbraccio più grande «ad Antonio, amico di Reggio, dei reggini e di tutto il Mezzogiorno d’Italia» . «L’Europa che ci serve – ha detto Falcomatà – è quella dei popoli, del Manifesto di Ventotene, che realizzi il sogno di Altiero Spinelli e David Sassoli». Nel rinnovare un caloroso «bentornato a Reggio», il sindaco si è rivolto ad Antonio Decaro per ricordare come, in questi anni, «abbiamo condiviso momenti importanti per lo sviluppo della città». «Ci sei stato accanto nei momenti difficili - ha continuato - hai ricordato, insieme a noi, persone che hanno fatto questa città non solo grande, ma bella e gentile. La nostra è una storia condivisa diventata storia in comune. Siamo orgogliosi di ritornare ad accogliere una persona onesta, coraggiosa, competente che ha cambiato il volto ed il destino della sua città e che ha rappresentato più di ottomila sindaci italiani senza distinzioni e senza barattare interessi per il proprio territorio».

Un Cineteatro Odeon straripante di gente ed entusiasmo ha accolto Antonio Decaro , sindaco di Bari, presidente Anci e candidato alle Elezioni Europee per il Partito Democratico nella Circoscrizione Sud. Ad accoglierlo il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà , ed i rappresentanti del partito ad ogni livello, con in testa il segretario regionale, Nicola Irto , ed il provinciale Antonio Morabito . In platea decine di sindaci ed amministratori dei Comuni, rappresentanti di associazioni, sindacati e organizzazioni di categoria, di tutto il comprensorio metropolitano.

«In Europa – ha aggiunto Falcomatà - abbiamo bisogno di avere una persona come Antonio Decaro, soprattutto in un momento storico drammatico per il Paese e, in particolare, per il Sud che rischia di morire sotto la scure dell’Autonomia differenziata e dei tagli alle agevolazioni fiscali per chi vuole investire e resistere nel Meridione. Il Governo, invece, sostiene che l’autonomia differenziata sia utile per responsabilizzare gli amministratori meridionali. Ecco, qui sindaci, quei consiglieri regionali e comunali non hanno bisogno di essere responsabilizzati, ma accompagnati e sostenuti perché amministrano territori di frontiera. Sono persone abituate a conoscere la fatica e che sanno cosa significhi alzarsi ogni giorno per provare a risolvere i problemi della gente e migliorarne la qualità della vita. E lo fanno, spesso, in Comuni in dissesto, senza un soldo né condizioni minime necessarie a poter garantire i servizi, con poco personale e con milioni di problemi. Lo fanno, ma senza abbassare mai la testa a ‘ndrangheta, alla criminalità criminalizzata e agli interessi personali. Quello che hai fatto a Bari è un esempio per tutti noi. Viviamola nel miglior modo possibile questa campagna elettorale, una sfida di coraggio e di bellezza».