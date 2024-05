La senatrice Tilde Minasi all’ufficio delle dogane di Gioia Tauro

“Un’accoglienza calorosa e cordiale, un’attività preziosa per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini”, così Tilde Minasi, Senatrice della Repubblica di origini reggine, ha commentato la visita presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con sede nel porto di Gioia Tauro. Durante la mattinata di ieri, il Direttore Regionale Calabria, Antonio Di Noto l’ha accompagnata alla scoperta delle principali attività di cui si occupa l’Agenzia, insieme a dirigenti dell’Ufficio di Gioia Tauro e dell’Ufficio Antifrode, Rossella Tallarico ed Emilio Lombardo. La visita ha interessato le aree operative di un porto strategico, che si colloca nella classifica dei primi dieci porti europei, nonché leader italiano nel transhipment con i suoi 3 milioni di container movimentati all’anno. Particolare apprezzamento è stato espresso dalla Minasi per il lavoro svolto quotidianamente dai funzionari di ADM e della Guardia di Finanza nelle attività di controllo, anche grazie alle apparecchiature scanner in dotazione all’Agenzia, che consentono un’accurata e scrupolosa selezione dei carichi destinati ai mercati nazionale ed internazionale. Tale attività garantisce un presidio costante contro i traffici di stupefacenti, di merce contraffatta, non conforme alla normativa, pericolosa e nociva per la salute. “Un’esperienza molto istruttiva” ha infine concluso la Senatrice, che ha tratto da questa giornata importanti spunti per future strategie di sviluppo del territorio calabrese.