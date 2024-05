Reggio, Lamberti rompe gli indugi: «Ho già sei liste». L’imprenditore punta a fare il sindaco

«Ho già sei liste pronte». Eduardo Lamberti-Castronuovo non parla mai a caso, se dà fiato alle corde vocali mira sempre a un obiettivo. E questa volta punta dritto a Palazzo San Giorgio, consapevole che ha buone possibilità di conquistare la poltrona di sindaco. «Lo so bene che mancano circa due anni alle elezioni comunali ma credo – osserva l’imprenditore con il pallino della politica – che non sia mai troppo presto per organizzarsi e giocare da protagonista la sfida del prossimo appuntamento elettorale». Non a caso ha aperto anche una segreteria politica per “ascoltare” la città e i suoi bisogni e, propriò lì, venerdì prossimo, presenterà il suo progetto politico alla città. «La cosa peggiore dell’attuale amministrazione comunale è di avere spento l’entusiasmo in città – afferma Lamberti Castronuovo –. Bisogna invertire la rotta e ripartire dalle nostre energie migliori che sono i nostri giovani. Oggi un ragazzo reggino a 17 anni pensa già ad andare fuori e una volta che va fuori è difficile che rientri. Noi abbiamo il compito di rendere di nuovo Reggio attrattiva per i suoi giovani, altrimenti tutti abbiamo già perso».