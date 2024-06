Bagaladi, superato il quorum del 40%: Santo Monorchio è il sindaco

In provincia di Reggio Calabria, a urne ancora aperte, arrivano i primi risultati elettorali. Si tratta dei primi cittadini di quei comuni in cui c'era un solo candidato sindaco. In questo caso è sufficiente raggiungere il quorum del 40% + 1 di votanti per ottenere l’elezione. Altri 14 candidati nelle stesse condizioni, invece, dovranno attendere le rilevazioni delle 19 o quella della chiusura alle 23 per sapere se potranno guidare i rispettivi Comuni. Nel Reggino, già sindaco di fatto Santo Monorchio a Bagaladi, con la lista Fare per Bagaladi, dove l’affluenza è stata del 45,87%.