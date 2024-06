Comune di Reggio, arriva dopo il voto il “rimpasto” delle deleghe

La politica ha atteso l’esito delle elezioni europee per ufficializzare attraverso gli atti il “rimpasto” delle deleghe. Una revisione dei ruoli affidate ai consiglieri di cui si parla ormai da diverse settimane che affida nuovi compiti ai “fedelissimi” di Falcomatà. Consiglieri che in questi anni hanno dato prova di abnegazione e impegno sul campo. Così ad esempio Franco Barreca si occuperà del delicato settore della manutenzione idrica, fognaria, stradale e dei cimiteri. A Giuseppe Giordano è stato affidato il compito di occuparsi del non facile passaggio del decentramento, oltre al settore Patrimonio e Politiche giovanili. Filippo Quartuccio invece dovrà gestire i rapporti con i comitati di quartiere.

Aumentano i compiti per il consigliere Giovanni Latella che oltre al settore sport e impianti sportivi, sarà impegnato sul fronte Promozione e immagine della città e turismo. Su più fronti si dovrà “dividere” Massimiliano Merenda a cui sono state riconfermate le deleghe all’arredo urbano, decoro urbano, progetto adotta il verde, con in più Parchi e giardini, contrasto randagismo e tutela degli animali; Giuseppe Cuzzocrea oltre alla Pubblica illuminazione vede appesantirsi il suo compito con la gestione del personale.

Resta ancora “vuota” la casella della Cultura, delega che nel silenzio evidentemente il sindaco Falcomatà ha scelto di tenere per se.