Verso il ballottaggio a Gioia Tauro, Scarcella e Russo lavorano a un confronto pubblico

Un confronto pubblico aperto alla cittadinanza e non solo ai sostenitori delle due coalizioni, alla presenza di tutte le testate giornalistiche per garantire pluralità di informazione, regole certe e, soprattutto, per consentire agli elettori di avere una visione chiara e trasparente su idee e progetti di entrambe le coalizioni.

È la proposta lanciata dalla candidata a sindaco della piattaforma “La Ginestra”, Mariarosaria Russo, dopo numerose sollecitazioni pervenute per un confronto con la competitor Simona Scarcella della coalizione “La Gioia del Domani”. Anche Scarcella ha accettato l’invito e si sta lavorando per individuare modi, tempi e location dell’atteso confronto che dovrebbe avere luogo il 18 o il 19 giugno.

Entra così nel vivo la campagna elettorale del turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno, quando la cittadinanza sarà chiamata a decidere chi tra Russo e Scarcella sarà il primo sindaco donna della storia del capoluogo pianigiano. In realtà, un primo incontro in questo rush finale si è già tenuto martedì sera in tema di sport e, precisamente, sulle problematiche inerenti l’agibilità degli impianti sportivi e il futuro della squadra di calcio.