Reggio, al via il corsi del polo formativo regionale Sna. Princi: "Ben 207 le iscrizioni pervenute"

È quanto comunica, con una nota indirizzata ai sindaci dei Comuni calabresi, la vicepresidente della Giunta regionale, nonché presidente del Comitato di coordinamento del Polo territoriale Sna, Giusi Princi . La vicepresidente invita, per il tramite dei sindaci, tutti i dipendenti che abbiano già manifestato il proprio interesse preliminare, rispondendo ad apposita nota diramata a marzo 2024, a completare la registrazione, entro e non oltre il 5 luglio p.v, utilizzando il link https://forms.office.com/e/g7pmjwGRha. «Per venire incontro al grande bisogno formativo evidenziato attraverso le tantissime istanze pervenute - scrive inoltre Princi -, accoglieremo tutte le richieste. Con il Comitato di coordinamento, abbiamo, infatti, deciso di attivare più corsi, stilando un cronoprogramma che si andrà a concludere entro dicembre 2024. Saranno accolte le richieste di coloro che completeranno l’iter di registrazione entro il prossimo 5 luglio ma potranno iscriversi ai corsi esclusivamente coloro che abbiano già compilato il form inviato con apposita nota di marzo 2024. Da cronoprogramma, stilato dal Comitato di coordinamento, la formazione avrà inizio nei giorni 16 e 17 luglio prossimo con il primo dei corsi dedicato alla 'Comunicazione efficace negli enti localì. La formazione avrà luogo a Reggio Calabria, presso la sede del Polo regionale. La partecipazione ai corsi è gratuita».

«I corsi formativi promossi dal Comitato di coordinamento della Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) , con sede a Reggio Calabria, avranno inizio il 16 e il 17 luglio . Sono state ben 207 le iscrizioni pervenute e, nello specifico, il corso 'Comunicazione efficace negli enti localì ha registrato 50 iscritti; il corso 'Monitoraggio e rendicontazione dei progetti Pnrr', 58 iscritti, cui si aggiungono altre 99 manifestazioni di interesse per entrambi i corsi proposti».

«Il Polo formativo regionale della Sna - sottolinea la vicepresidente - vede la Calabria prima tra le Regioni d’Italia ad istituirlo. Lo abbiamo fortemente voluto con il presidente Roberto Occhiuto, con il parlamentare calabrese Francesco Cannizzaro, con il ministro Paolo Zangrillo e con il rettore dell’università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, al fine di migliorare le competenze della pubblica amministrazione calabrese e, con esse, la qualità dei servizi pubblici. È stato istituito, a Reggio Calabria, a Palazzo Zani, con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e reso operativo grazie alla stipula di un protocollo d’intesa tra la Regione Calabria, il Dipartimento della funzione pubblica, la Sna e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria». «Il Polo formativo della Calabria - conclude la vicepresidente Princi - ha anche il compito di rispondere ai bisogni formativi delle amministrazioni locali della Regione e, per questo, è pronto a recepire le istanze e i suggerimenti di tutti gli Enti per rendere, insieme, la nostra pubblica amministrazione più moderna, efficiente e orientata ai cittadini. A questo riguardo avvieremo anche una campagna di ascolto e co-progettazione che aiuterà il Polo a definire l'offerta formativa più rispondente ai bisogni dei territori».