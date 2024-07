Reggio capitale forzista, l'annuncio di Occhiuto: “Il candidato a sindaco sarà di FI”

Tornano nella stessa piazza a distanza di una manciata di settimane per celebrare un successo che ha portato il partito degli azzurri non solo ad eleggere l’europarlamentare Giusi Princi ma a maturare un risultato senza precedenti. 86340 preferenze «che fanno di Reggio la capitale di Forza Italia» tuona il governatore Roberto Occhiuto dal palco di piazza Duomo. La fiducia degli elettori reggini riconosciuta al partito va premiata. «Vogliamo saldare quel debito». Come? «Reggio deve avere un ruolo autorevole e allora il prossimo candidato a sindaco della città non lo faremo scegliere fuori da Reggio e soprattutto fuori da Forza Italia» sostiene Occhiuto. «I toni – dice slacciandosi la cravatta sul palco – non sono quelli della campagna elettorale, oggi celebriamo una festa, una vittoria». Ma la prossima sfida con le urne nella città dello Stretto è già da tempo in cima all’agenda politica del partito che proprio nell’area reggina ha registrato un record di consensi. «Ci davano per morti dopo la scomparsa di Berlusconi, abbiamo dimostrato di saper crescere. Certo – prosegue il presidente rivolgendosi alla piazza – abbiamo scelto bene, una candidata straordinaria apprezzata da tutti. Anche i consiglieri di minoranza in Consiglio regionale oggi hanno riconosciuto salutandola il grande lavoro che ha portato avanti in questi due anni e mezzo: una autentica eccellenza. Certo mi mancherà come vicepresidente».