Il Consiglio metropolitano di Reggio ha approvato il rendiconto di gestione 2023

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, convocato a Palazzo Alvaro, nella seduta odierna, presieduta dal Sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, ha approvato a maggioranza il ‘Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2023’.

L’atto economico è stato illustrato in aula dal consigliere delegato al Bilancio, Giuseppe Ranuccio. La votazione si è conclusa con 8 voti favorevoli e 4 contrari. Per l'anno 2023 le Entrate tributarie sono state accertate per il 95,22%, pari a 31.013.951,23 di euro, dello stanziamento definitivo, le Entrate da contributi e trasferimenti sono state accertate per il 100,53%, pari a 58.205.392,87 di euro, mentre le entrate extratributarie sono state accertate per il 84,25%, pari a 2.720.514,43 milioni di euro. Il grado di realizzo complessivo delle entrate correnti è pari quindi al 98,12%. L'andamento delle entrate di parte corrente si può ritenere in linea con le previsioni di bilancio.

Nel corso del 2023, inoltre, è stato applicato per spese di parte corrente avanzo di amministrazione per 4.087.740,85 euro. Il totale delle entrate tributarie accertate nel 2023 ammonta a complessivi 31.013.951,23 euro. La riscossione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) ha registrato un notevole incremento rispetto all'esercizio precedente, infatti lo stanziamento iniziale pari a 2.150.000 euro, per effetto degli incassi incamerati l'accertamento si è attestato a 2.921.627,11 euro. L'imposta RCA, sempre accertata per cassa, ha registrato una flessione rispetto alla quantificazione stanziata, sebbene più contenuta rispetto a quella dell'esercizio 2022, in quanto anche per il 2023 le previsioni attese, anche a livello nazionale, non sono state totalmente confermate dai dati delle effettive immatricolazioni. Nell'esercizio 2023 la spesa corrente risulta pari a 86.252.354,33 euro. La spesa corrente registra in sede di consuntivo un grado di realizzazione degli impegni definitivi del 82,61% rispetto alle previsioni definitive 2023. Nel corso del 2023 è stato applicato, complessivamente, avanzo di amministrazione per euro 43.473.140,66 euro di cui 4.087.740,85 euro, destinato a spese di parte corrente ed 39.385.399,81 euro destinato agli investimenti. Le entrate di competenza accertate in conto capitale e, pertanto, destinate agli investimenti sono state pari a 59.919.003,11 euro derivanti da contributi ministeriali e regionali per 56.347.709,75 euro, altri trasferimenti in conto capitale per 3.547.053,36 euro e da alienazioni di beni materiali per 24.240 euro. Gli impegni di competenza in conto capitale ammontano a 39.953.348,50 euro e si compongono per 36.232.378,68 euro da impegni per investimenti fissi e acquisti di terreni, 1.162.008,23 euro da impegni per contributi agli investimenti, da altri trasferimenti in c/capitale per 320.983,08 euro e altre spese in conto capitale per 2.237.978,51 euro. Complessivamente la gestione finanziaria 2023 registra un risultato di amministrazione di 148.417.292,88 euro di cui avanzo libero per 985.983,74 euro. Il totale dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2023 dal Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, è stato pari, a euro 3.422.220,27 euro. Non si sono registrati rilievi da parte della Corte dei conti.