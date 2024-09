Variante di Palizzi sul tavolo di Salvini. I sindaci: «Abbiamo chiesto un nuovo svincolo»

Mercoledi scorso, insieme con i colleghi di Bagaladi, Cardeto, Condofuri, Montebello Jonico, e Roghudi, vale a dire Santo Monorchio, Daniela Arfuso, Pippo Paino, Maria Foti, e Pierpaolo Zavettieri. il sindaco di Palizzi Umberto Felice Nocera ha partecipato a Roma a un importante incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. All’appuntamento erano anche presenti il consigliere regionale Giuseppe Mattiani, la senatrice Tilde Minasi e i funzionari del Mit e di Anas.

Al centro dell’incontro, la progettazione del completamento della nuova Statale 106 e, in particolare del primo lotto che da Reggio Calabria, raggiunge il territorio della Locride: «È stata un’ottima occasione – comunica il sindaco Nocera – per riferire al ministro Salvini che la Statale che attraversa i nostri comuni, non a caso definita “strada della morte”, presenta diverse criticità che meritano la massima attenzione da parte delle Stato e che vanno risolte nel più breve tempo possibile per porre fine – è l’augurio – a questo numero incredibile di incidenti che, ogni anno, miete una quantità impressionante di vittime».