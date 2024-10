Il vicesindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria a Delianuova per la programmazione di un nuovo impianto sportivo

Il vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace ha effettuato un sopralluogo a Delianuova presso il campo sportivo del paese, centro importante per tutta la comunità. La necessità del sopralluogo deriva dall’idea e dalla volontà di utilizzare, per i lavori in corso di programmazione, i fondi previsti e stanziati dal credito sportivo per l’anno 2025. L'intenzione dell'Amministrazione metropolitana è infatti quella di definire le procedure burocratiche per poter dare vita al progetto, onde definire un iter progettuale e realizzativo efficace.

“L’amministrazione metropolitana da anni oramai ha messo in campo un'ampia programmazione per quanto concerne la rivalutazione dell’impiantistica sportiva, settore cardine e volano per le nostre tante realtà sportive, mettendo in atto un lavoro burocratico per avere a disposizione questi fondi da destinare alle realtà delle autonomie locali e non dover rinunciare ai cantieri” ha spiegato il Vicesindaco Versace.

Altresì importante per lo sviluppo dell’importante borgo è stata la trattazione della problematica dei lavori della strada Delianuova - Scido, opera da lungo tempo attesa non soltanto dalla comunità deliese, da considerare strategica per tutta la città metropolitana, in quanto strada di collegamento che permetterebbe di spostarsi finalmente da un punto all’altro della piana in sicurezza, soprattutto accorciando i tempi di percorrenza.