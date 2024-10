Reggio, la politica riesce a litigare su scuola e sanità

Nell'ultimo giorno utile arriva il disco verde al Bilancio consolidato. Il consiglio comunale approva il documento contabile dell'Ente e delle sue società partecipate, Atam, Herme, Castore e consorzio Trincal. «Nessuno registra perdite e questo conferma la salute dei conti» sottolinea l'assessore comunale al Bilancio, Mimmetto Battaglia. Il primo degli undici punti all'ordine del giorno approvato nel corso della seduta che come prassi (non certo virtuosa) inizia con due ore di ritardo. L'aula, guidata dal presidente Enzo Marra, approva alcune modifiche al regolamento per il funzionamento della commissione mense, debiti fuori bilancio, compresi quelli che prevedono la realizzazione di tre asili. Ed è proprio sul fronte del diritto all'istruzione dell’edilizia scolastica che si accendono nei preliminari le polveri dell'acceso confronto. Del resto era prevedibile con dieci plessi chiusi dopo le verifiche strutturali e i bimbi di Catona costretti a turni di pomeriggio. Neanche sui temi di più forte impatto sociale come scuola e sanità la politica riesce a trovare un’unità d’intenti.