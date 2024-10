Villa San Giovanni, migranti all’Hotel de la Ville: la minoranza riapre il “caso”

«La minoranza consiliare ha rifiutato di affrontare insieme una questione sociale che richiede grande rispetto per cittadini e migranti». La sindaca Giusy Caminiti torna a parlare di Hotel De La Ville e accoglienza, ripercorrendo la recente conferenza capigruppo dove dice di aver chiarito come «ad oggi non vi sia alcuna aggiudicazione del bando di gara europeo sui servizi Cas» e la proposta di incontrare insieme il Prefetto.

«Invece di decidere di andare in Prefettura (il luogo deputato ad affrontare una questione in cui l'ente non ha potere decisionale) ed avere contezza – dice – ho trovato un muro di gomma nella posizione del capogruppo di Forza Italia, che non ha inteso soprassedere alla richiesta d'inserimento di un punto all’ordine del giorno. Rinviare avrebbe voluto dire arrivare in aula preparati e confrontarci in maniera politicamente serena dopo aver acquisito tutte le informazioni. Perché rifiutarsi di incontrare il Prefetto prima della discussione consiliare? Perché rifiutarsi di incontrarlo con l’amministrazione comunale?». La risposta che si dà Caminiti è quella di una minoranza che vuole «alimentare le paure».