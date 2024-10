Scuole di Reggio, non si placa lo scontro politico

L’edilizia scolastica infiamma la polemica tra maggioranza e opposizione. Ancora una volta i lavori della commissione controllo e garanzia diventano una miccia.

L’organo consiliare guidato da Massimo Ripepi ha invitato Adriana Labate la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo che a seguito del dimensionamento scolastico abbraccia un nutrito numero di plessi, Galluppi-Collodi-Bevacqua-Alvaro-Giudice Scopelliti. Istituto che in queste settimane ha dovuto far fronte a una serie di emergenze, prima l’incursione dei vandali che hanno devastato i servizi igienici (il Comune è già intervenuto a rimettere ordine e rendere di nuovo funzionali i servizi), poi quella dei topi che ha reso necessaria una nuova e più incisiva derattizzazione. La dirigente ha dato voce alle istanze della comunità scolastica che vive in un contesto territoriale in cui la presenza del mercato e del luna park hanno acuito alcuni problemi di carattere igienico sanitario. Non solo ha lamentato poca tempestività nelle attività di trasloco del plesso Galluppi non ancora ultimato, tanto che l’archivio (che comprende dati sensibili) non è ancora stato spostato. E poi i cortocircuiti nella comunicazione con il Comune. Da canto suo la dirigente del settore, Daniela Roschetti ha messo l’accento sulla condizione di urgenza in cui sono state messe in campo le attività, tutte adottate con la priorità di sistemare tutte le 105 classi e i circa 1800 studenti dei plessi chiusi.