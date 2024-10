Rosarno, s'insedia la nuova comandante della Polizia locale Chiara Agostino. I saluti dell'amministrazione comunale

La Dott.ssa Chiara Agostino, laureata in Giurisprudenza, e abilitata alla professione forense, in passato ha svolto degli incarichi professionali e lavorativi di tutto rispetto. È stata Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale di Palmi, e da maggio 2022 ha prestato supporto all’Ufficio di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi. Precedentemente, ha anche fatto parte del Corpo della Polizia Locale presso il Comune di San Luca e ha collaborato col Comune di Careri, all’epoca retto da una Commissione Straordinaria, prestando supporto all’ufficio di segreteria.

Si tratta della prima donna a svolgere le funzioni di Comandante della Polizia Locale nella nostra Città. Siamo certi che riuscirà a mettere al servizio di tutta la comunità la propria esperienza, competenza, sensibilità e leadership, tutti punti di forza che contribuiranno senz’altro a garantire l’efficacia del Servizio di Polizia Locale. In data odierna, la Dott.ssa Agostino ha firmato il contratto e inizierà a prestare servizio a partire dal 1° novembre.

“Ci teniamo a ringraziare il Dott. Vincenzo Lacquaniti, – ha dichiarato l’Assessore Pronestì – il quale ha ricoperto il ruolo di Comandante facente funzioni, per l’ottimo lavoro svolto nel periodo in cui ha prestato il proprio servizio, nell’interesse dell’Ente e dell’intera Comunità. Esprimiamo la nostra gratitudine e i migliori auguri alla Dott.ssa Agostino per il lavoro che la attende nella nostra Città, convinti che saprà integrarsi rapidamente e positivamente nel nostro contesto”.