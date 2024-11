A Rosarno Forza Italia lancia un’Opa sulla Città Metropolitana

«La Calabria deve correre con le sneakers e riprendere la guida della Città Metropolitana ridotta a un lumicino dal centrosinistra». I big di Forza Italia si sono riuniti a Rosarno per vivere la prima tappa dell’ascolto attivo battezzata “Radici” dal deputato Francesco Cannizzaro. Un modo per espandersi e per mettere radici più resistenti nella Piana, in particolare nei territori governati dal centrosinistra e per affrontare con i sindaci le emergenze dei loro Comuni parafrasate dagli stessi. Cannizzaro, coordinatore regionale degli azzurri, ha deciso di comunicare «empaticamente» con gli amministratori per coinvolgerli in un’esperienza politica «garantista» e ha promesso: «Daremo alla Città metropolitana un sindaco di estrema qualità».

Nella palestra della scuola Marvasi-Vizzone di Rosarno, Cannizzaro ha condiviso con i numerosi presenti i risultati raggiunti dalla sua squadra «migliore» composta da un altro deputato rosarnese Giovanni Arruzzolo, tra i più votati in Calabria, il quale ha sottolineato l’importanza di un ascolto leale e fedele ai propri ideali: «Lo abbiamo dimostrato quando abbiamo espresso il nostro voto contrario rispetto alla linea del gruppo di Forza Italia sull’autonomia differenziata. Siamo stati una coalizione che ha salvaguardato gli interessi della Calabria».