Il cielo è azzurro sopra Taurianova: Biasi passa a Forza Italia

La notizia era nell’aria da giorni, ma l’ufficialità è arrivata soltanto ieri sera: il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, entra ufficialmente nelle file di Forza Italia.

Un innesto importante e dal peso specifico considerevole per il partito azzurro che, già da tempo, è al lavoro per potenziare la propria compagine nei diversi territori della Calabria. Solo nella Piana sono decine gli amministratori ormai organici a Forza Italia e altri, a breve, renderanno formale il loro ingresso.

«Il Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria – recita la nota diffusa ieri sera – esprime vivo compiacimento per l’adesione di Roy Biasi, politico di lungo corso, con diversi incarichi alle spalle e oggi sindaco di Taurianova. L’adesione del primo cittadino va ad aggiungersi ad altre recenti della maggioranza di Taurianova, vale a dire l’assessore Maria Fedele ed il consigliere Vincenzo Papalia».

Soddisfazione al riguardo è stata espressa dall’onorevole Francesco Cannizzaro. «Forza Italia cresce ancora, incamera un altro sindaco esperto e lungimirante – ha sottolineato il coordinatore regionale del partito – e tinge di azzurro un altro importante Comune della Calabria. Saluto pertanto con piacere l’ultimo importante innesto alla grande squadra di Forza Italia e anticipo che è solo il primo di una serie di sindaci ed amministratori che nelle prossime settimane aderiranno al nostro partito».

Nelle scorse settimane, proprio Roy Biasi era stato al raduno della Lega a Pontida per dare il supporto di Taurianova al leader Salvini. Il rovesciamento di ieri, evidentemente, cambia ulteriormente i rapporti interni alla maggioranza che governa la città pianigiana.

«Intendo proseguire il mio impegno politico ed istituzionale con Forza Italia – ha dichiarato Biasi – per promuovere i valori liberali e far crescere la coalizione di centrodestra ad ogni livello. Il mio è un ritorno che nasce dal mio apprezzamento per quanto fatto dal segretario Antonio Tajani a livello nazionale e dai vertici provinciali e regionali, Giovanni Arruzzolo e Francesco Cannizzaro, passando per la stima che mi lega al governatore della Calabria Roberto Occhiuto».

Con l’adesione di Biasi a Forza Italia si conclude dunque l’esperienza dell’unico monocolore leghista in Calabria.