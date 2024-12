Alta velocità, la sindaca di Gioia Tauro “chiama” FS

Dopo le numerose richieste formulate dal Comitato civico “InMovimento”, organizzato fra gli altri dall’ex sindaco avvocato Renato Bellofiore, il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, manifesta formalmente la volontà di tutta l’amministrazione comunale di aderire alla forte richiesta del territorio di far arrivare l’alta velocità nell’ hub ferroviario di Gioia Tauro.

«L’amministrazione comunale – dichiara Scarcella – non può che aderire totalmente alle più che legittime richieste formulate dal movimento guidato dall’ex sindaco Renato Bellofiore, che da anni ormai lotta affinché l’alta velocità trovi asilo presso la nostra stazione ferroviaria. Abbiamo considerato con attenzione tutti gli interventi politici che sono stati avviati negli ultimi tempi. Devo dire, con stupore ho preso atto delle affermazioni del rappresentante del movimento indipendente “Pino Rauti” di Rosarno, Rocco Dominici, che sostiene l’esistenza di ragioni di carattere logistico che dovrebbero far preferire la stazione di Rosarno rispetto a quella di Gioia Tauro come sede privilegiata per l’arrivo dell’alta velocità. Una tesi che ovviamente non può essere sostenuta e per ragioni di carattere squisitamente tecnico e non campanilistico».