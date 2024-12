A Reggio Calabria Forza Italia mostra i muscoli: «Con noi la Calabria è più forte»

Una grande rivoluzione che si ripete. Parla di questo la ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati a Palazzo Campanella, nella partecipatissima manifestazione di Forza Italia per la presentazione degli organigrammi dei coordinamenti territoriali giovanili e senior, di Reggio Calabria, Grande città, Città metropolitana e provincia. Ricorda le originarie scelte di Silvio Berlusconi, quando decise di creare Forza Italia, pescando, nella scelta della classe dirigente, «persone nuove che venissero dalle professioni. Ma prima di tutto – ha ricordato Alberti Casellati – che avessero un lavoro, per essere liberi da qualsiasi tentazione, e che avessero anche le giuste competenze per legiferare. Una grande squadra e un grande partito con una grande classe dirigente che ritrovo oggi anche qui. Fu allora un cambio di passo politico anche nella scelta di dire basta a quella politica consociativa che lo aveva preceduto».

Non poteva esserci migliore imprimatur alla presentazione dei coordinamenti territoriali del partito a Reggio Calabria. C’è grande entusiasmo nella sala “Federica Monteleone”, ancor più stimolato dagli interventi dei presidenti dei vari coordinamenti. Il primo pensiero della serata è per il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, ricoverato in terapia intensiva a Catanzaro, dopo un intervento al cuore. Cannizzaro alza il telefonino e in un tripudio di applausi e bandiere sventolanti trasmette al presidente un video con un augurio collettivo di pronta guarigione.