'Ndrangheta e politica a Reggio, Neri (Fdi): fiducia nella magistratura

«Ho sempre avuto fiducia nella Magistratura Giudicante e la sentenza del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, che ha rigettato il ricorso della Procura distrettuale antimafia, afferma che non esiste nemmeno la sussistenza del reato": ad affermarlo è il capogruppo autosospeso nel Consiglio regionale calabrese di Fdi, Giuseppe Neri, indagato nell’inchiesta 'Ducale' della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria per voto di scambio politico-mafioso. Per lui la Procura a giugno aveva chiesto la custodia in carcere, misura già respinta dal Gip.

«Il mio silenzio in questi mesi difficili - prosegue Neri - non è stato un segno di debolezza nè 'presunta colpevolezzà come ha pensato qualcuno, bensì una scelta ponderata perchè sapevo che la Giustizia avrebbe fatto il suo corso. Indagato per scambio politico-mafioso, il mio nome è stato messo in correlazione con fatti mai successi ed ho subito la gogna mediatica quotidiana. Una gogna che ha fatto male a me e ai miei cari».