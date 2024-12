Reggio, operazione Ducale: arrivano altri quattro rigetti del Tdl su altrettanti indagati NOMI

Sono altri quattro i rigetti del Tribunale della libertà di Reggio Calabria contro gli appelli avanzati dalla Procura per gli indagati dell'operazione Ducale. No alla misura cautelare anche per i Giudici della libertà ai due politici indagati, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Neri; e l'ex capogruppo del Partito democratico al Comune di Reggio, Giuseppe Sera.

No del Tdl anche a favore di Daniel Barillà, il giovane esponente del PD indicato come "grande elettore" dei politici indagati, e per Domenico Araniti detto "Il Duca" che rimane in regime di custodia cautelare per altre imputazioni di "Ducale".