Confindustria pronta a collaborare con chi vuole il rilancio di Reggio

Il presidente di Confindustria Reggio Calabria, ing. Domenico Vecchio, ha scritto una lettera alla Gazzetta per rivolgere «un ringraziamento sentito all’on. Francesco Cannizzaro per lo splendido risultato ottenuto con l’approvazione dell’emendamento alla Legge Finanziaria di quattro milioni di euro che consentirà di realizzare a Reggio Calabria il Campus Universitario per gli studenti della Università Mediterranea. Grazie a questo emendamento – evidenzia il presidente degli industriali reggini – si realizzeranno le residenze universitarie, i luoghi di aggregazione sociale e sportive e quant’altro necessario per far diventare sempre più attrattiva la nostra Università Mediterranea, che di per sé, grazie alla sua offerta didattica e al suo importante corpo docente, magnificamente guidato dal suo Rettore prof. Giuseppe Zimbalatti, è un importante punto di riferimento sia per gli studenti che per le Aziende del territorio».

Il Campus sorgerà al centro di Reggio Calabria e sarà senza dubbio un centro di riferimento in città «e – aggiunge Vecchio – certamente sarà foriero di un importante indotto in termini di crescita socio-economica con ricadute anche a livello occupazionale, senza tralasciare il dato, non trascurabile, che comporterà un notevole incremento culturale a vantaggio della splendida Città Metropolita di Reggio Calabria, che per la sua naturale posizione geografica, che la vede al centro del Mediterraneo farà del Campus Universitario di Reggio Calabria, il Campus Universitario del Mediterraneo».

Ancora Vecchio: «Bisogna avere la sensibilità di ringraziare chi sta lavorando alacremente e bene per fare uscire la Città Metropolitana di Reggio Calabria dal mortificante ultimo posto fra le città Italiane dove la recente classifica del Sole 24 Ore l’ha relegata. Noi di Confindustria siamo fortemente convinti che solo ed esclusivamente se si continua con queste importanti e meritorie azioni di apporto economico alla Città si potrà sperare di vederla collocata in futuro in posizioni di classifica ben distanti dalle attuali, che la sua peculiarità culturale e geografica meriterebbe. Per questi motivi, Confindustria Reggio Calabria si dichiara fin d’ora pronta a collaborare con chiunque vorrà impegnarsi in questo lavoro di rinascita, scevri da condizionamenti anche politici, ma altresì pronti a riconoscere il merito a chi lavora e produce in questa direzione».