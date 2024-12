Reggio, Cannizzaro si fa in quattro: come i milioni ottenuti nella finanziaria

Il suo attivismo e i suoi emendamenti in commissione Bilancio a Montecitorio ha sollevato anche le invidie, se non le ire, dei suoi colleghi di partito, tuttavia l’on. Francesco Cannizzaro tira diritto per la sua strada e continua a sollecitare (e soprattutto ottenere finanziamenti) per Reggio Calabria e dintorni. Un’impresa non da poco, che diventa ancora più grande se si parametra con le risorse striminzite di questi tempi di vacche magre. «Prima la città e poi il partito», direbbe qualcuno e forse avrebbe anche ragione. Ma Cannizzaro tende a sminuire, abbassare i toni e puntare sui fatti, non alimenta polemiche ma guarda oltre. Alla Vallata del Gallico, per esempio.

[caption id="attachment_1565073" align="alignnone" width="300"] Francesco Cannizzaro[/caption]

«Arriveranno 4 milioni di euro ai comuni del comprensorio della Vallata del Gallico, tramite un altro mio emendamento alla manovra finanziaria 2025 – annuncia il deputato reggino –. Fondi che serviranno alle Amministrazioni comunali di Calanna, Laganadi, Sant'Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte, recentemente interessate dall’inaugurazione della strada di collegamento veloce mare-monti, la Gallico-Gambarie, ultima grande opera infrastrutturale costruita in Calabria, per realizzare infrastrutture complementari (come accessi stradali), valorizzare gli attrattori turistici di zona, mettere in atto interventi di rigenerazione urbana, attuare servizi sui rispettivi territori. Tutto ciò con uno sguardo anche al futuro prossimo, quello che riguarderà tutta l’Area dello Stretto, vale a dire la costruzione del Ponte sullo Stretto».