Comune di Reggio Calabria, candidati cercansi

Non si è ancora spenta l’eco del Capodanno sul Lungomare: un successo che ha portato il volto più bello (sarebbe meglio fosse anche quello più autentico) di Reggio nelle case di milioni di italiani. Un successo che ha dimostrato una volta di più che quando funziona la sinergia istituzionale (andando al di là del divisivo colore politico) questo territorio non fa fatica a mettersi in pari con il resto d’Italia. E allora questo Capodanno avrà insegnato qualcosa alla litigiosa politica reggina? Speriamo di sì ma – in tutta sincerità – crediamo di no, perché non bastano alcuni giorni vissuti all’insegna del volemose bene per cambiare rotta e perché se tutto fosse così semplice non staremmo qui a leccarci le ferite per la “conquista” dell’ultimo posto nella classifica italiana della qualità della vita. Tuttavia i latini insegnavamo che gutta cavat lapidem (la goccia scava la pietra) e dunque non resta che sperare che, piano piano e goccia dopo goccia, qualcosa possa cambiare negli antichi e contorti meccanismi della politica reggina, che non appena è iniziato il 2025 pensa già al 2026: alla primavera (elezioni comunali) e all’autunno (elezioni regionali).

Un 2025, dunque, di passaggio verso l’anno elettorale cui nessuno vuole giungere impreparato e allora non si stupisce nessuno se le grandi manovre con vista Palazzo San Giorgio sono già cominciate non solo a livello di candidati a sindaco e coalizioni varie ma anche a livello di candidati consiglieri comunali con vista sulla prossima Giunta. Per ora siamo alla fase degli ammiccamenti e degli approcci ma qualcosa già è in movimento.