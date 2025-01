Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, senatrice Minasi illustra i fondi: «L’av si farà, e anzi si sta già facendo»

«Non potevo non venire qui, per chiarire come stanno le cose e togliere qualsiasi dubbio che l’Alta Velocità in Calabria non si farà. Non capisco questo allarmismo, non ha alcun senso e fondamento. Mi è difficile pensare che un Ministro che sta costruendo il Ponte sullo Stretto poi non si faccia carico anche dell’Alta Velocità, il ponte non avrebbe senso senza i collegamenti veloci che gli sono indispensabili. Il Governo non solo non ha dimenticato il Sud, ma sta lavorando intensamente e – dati alla mano – con risultati concreti e tangibili, per colmare i ritardi infrastrutturali accumulati negli anni, che hanno penalizzato gravemente il nostro territorio. I fondi ci sono e l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria si farà».

Interviene così la Senatrice e Presidente del gruppo Lega in Commissione Trasporti del Senato, Tilde Minasi, alla conferenza stampa promossa a Roma dal Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, in collaborazione con il comitato tecnico-politico costituito ad hoc per protestare contro le decisioni e la presunta inerzia governativa in tema di AV SA-RC, presenti anche numerosi sindaci calabresi, parlamentari, europarlamentari, consiglieri regionali e rappresentanti sindacali.