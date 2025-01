Valorizzazione e rigenerazione urbana di Reggio Calabria, Falcomatà: «La sinergia tra le istituzioni si conferma essenziale per progettare e realizzare interventi»

Si è svolto a Palazzo San Giorgio un incontro importante relativo al futuro della città di Reggio Calabria. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al capo di gabinetto Antonio Ruvolo e dalla dirigente del settore Patrimonio Luisa Nipote, ha incontrato il Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio Zito, il responsabile del servizio territoriale Città Metropolitana di Reggio Calabria dell’Agenzia del Demanio, Antonio Arnoni, e la Direttrice del Segretariato regionale della Calabria del Ministero della Cultura, Maria Mallemace.

L’incontro si è concentrato sul futuro assetto urbano della città dello Stretto, con particolare attenzione alla valorizzazione e rigenerazione di siti ed edifici di grande valore storico e culturale. «La sinergia tra le istituzioni locali, regionali si conferma essenziale per progettare e realizzare interventi, come quelli già in atto – ha chiarito il sindaco Falcomatà - che possano restituire alla città la sua bellezza e funzionalità, preservando il suo patrimonio storico e promuovendo allo stesso tempo nuove opportunità di sviluppo economico e sociale».

Il primo cittadino inoltre ha sottolineato l'importanza «di un’azione congiunta che unisca le forze istituzionali e le competenze dei diversi enti, con l’obiettivo di trasformare Reggio Calabria in un modello di rigenerazione urbana, in grado di valorizzare i suoi luoghi simbolo e stimolare la crescita sostenibile».

L'incontro rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione di progetti che non solo recuperano spazi storici, ma che contribuiscono anche al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e al rilancio del turismo e delle attività culturali nella città.