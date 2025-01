Reggio viaggia verso le elezioni, le coalizioni “studiano” i candidati a sindaco

Le grandi manovre sono cominciate. Il 2025 è appena cominciato ma, per la politica reggina, è già finito. Si guarda già al 2026 quando dovranno essere rinnovati il Consiglio comunale e quello regionale. E i due schieramenti principali sono già in movimento per individuare i candidati a sindaco che avranno l’onore e l’onere di guidare le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra.

La notizia più fresca arriva dal campo di sinistra ed è l’appello che alcuni intellettuali e movimentisti hanno lanciato in favore di Anna Nucera. Un’iniziativa che scuote il centrosinistra, dove comunque in tanti cercano spazio per imporsi come l’erede di Giuseppe Falcomatà, il sindaco più longevo alla guida della città. I nomi più gettonati nell’area Pd al momento sono quelli del consigliere Giuseppe Marino, e degli avvocati Massimo Canale e Demetrio Naccari Carlizzi. Un poker d’assi che si sfiderà all’ultima fiche fino a fare “all in” e ottenere la candidatura magari vincendo le primarie cheancora una volta potrebbero essere lo strumento democratico per dirimere la delicata questione della scelta del candidato a sindaco.

Nel campo opposto le carte sono in mano al coordinatore regionale di FI, l’on. Francesco Cannizzaro, il quale sgombra subito da qualsiasi equivoco: «Non sarò io il candidato sindaco del centrodestra. Forza Italia ha le idee chiare e sta già lavorando sul programma da sottoporre alla coalizione. Sono soddisfatto che tante professionalità stanno scendendo in campo per dare un contributo alla città». Di una sola cosa Cannizzaro è certo: «Nessuno ci imporrà il candidato sindaco. Lo sceglieremo a Reggio Calabria e sarà deciso dall’intera coalizione. Io non guardo la tessera del partito del futuro candidato, guardo alla sua storia personale e alla competenza. Cerchiamo prima di stilare un programma serio che proietti la città in una prospettiva internazionale. Abbiamo portato tanti risultati alla città? Sì, negli anni ci siamo sostituiti all’amministrazione comunale ma non recriminiamo nulla perché lavoriamo nell’interesse della città. Forza Italia forte? I cittadini ci danno fiducia perché puntiamo alla concretezza. E se torneremo alla guida di Palazzo San Giorgio i primi interventi saranno per portare l’acqua nelle case e abbassare le tasse. Serve una città diversa, sportiva, universitaria e attrattiva».

Il programma per la città accennato da FI aveva il “profumo” e la visione di Giuseppe Scopelliti. Cannizzaro non nega e rilancia: «Scopelliti è stato un bravissimo Governatore e Sindaco, ha fatto tantissime cose buone e anche cose sbagliate, perché nel fare si può sbagliare. Ha dato tanto a Reggio e Reggio ha dato tanto a lui. La sua è stata una stagione felice, che ricordiamo con entusiasmo, con iniziative di respiro internazionale. Certo, sono passati molti anni, la politica cambia, ma potrebbe anche essere quella la nostra strada da perseguire, l’impronta è quella, il senso di appartenenza».