Elezioni comunali a Reggio, Anna Nucera scende in campo: "Chiedo aiuto ai cittadini, sarò quartiere per quartiere"

Dal bouquet delle prossime candidature per il rinnovo del Consiglio comunale di Reggio Calabria, spunta il nome di Anna Nucera, dirigente scolastico in pensione, militante storica della sinistra reggina, già consigliere comunale negli anni '90 durante la sindacatura di Italo Falcomatà, padre di Guseppe, attuale primo cittadino, espressione del centro-sinistra. La sua scelta di partecipare alla prossima tornata elettorale amministrative del 2026 quale candidata a sindaco per una coalizione di liste civiche, spiega, «è scaturita da una proposta di cittadini impegnati nel sociale e nella promozione culturale. Oggi è stata un’occasione - ha detto Anna Nucera, incontrando giornalisti e numerosi sostenitori - per poter dire quello che penso e per poter mostrare chi sono e qual è il mio percorso».

Nucera ha sottolineato di voler «costruire un programma di governo della città per migliorarne le condizioni, ma non solo, i cui contenuti abbiano l’ambizione di porre come obiettivo la crescita dei giovani, la partecipazione e la condivisione. Mi rivolgo ai cittadini per chiedere un aiuto e andrò quartiere dopo quartiere per capire cosa fare insieme, poichè la politica è impegno e passione. La città ha bisogno di tutti - ha affermato Anna Nucera - e le nuove generazioni dovranno essere protagoniste nel ritrovare il gusto di fare politica al servizio della nostra comunità e dell’Italia in una fase storica particolare che crea incertezze tra i nostri concittadini. La strategia più opportuna è quella delle api laboriose che si contrappongono, con la loro collaborazione e la mutua stima - ha concluso Anna Nucera - alle vespe prepotenti e nevrotiche che diffondono esclusivamente malessere, egoismo, populismo e incertezza».