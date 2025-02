Comunali Reggio, si va verso una “coalizione inclusiva e responsabile”. Alla guida ci sarà Anna Nucera?

L’appuntamento – fino a prova contraria – è fissato per la primavera 2026, che sembra lontanissima e invece è molto vicina, almeno per i tempi della politica. E la clessidra che scandisce il tempo che manca alle prossime elezioni comunali continua a scorrere in maniera inesorabile. Anche se di sabbia dentro la clessidra ce n’è tanta, tuttavia ogni granello che scende rende il clima elettorale sempre più intrigante e nervoso. E la tensione in città continua a salire. Soprattutto all’interno delle coalizioni (centrodestra, centrosinistra, civiche o altro) che sono meno coese di quel che tentano di apparire all’esterno. Ci sono, infatti, delle spinte che puntano a “tirare” le coalizioni di qua piuttosto che di là, oppure a guadagnare un posto al sole in cambio di future considerazioni... La nostra città, dunque, si appresta a vivere con buon anticipo una campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale che già si annuncia elettrizzante e molto partecipata.

«Chi saranno i prossimi candidati a sindaco?», è questa la domanda più gettonata in ogni angolo di Reggio, dopo quella – ormai diventata un tormentone – «che farà Peppe Scopelliti?». Quasi nessuno ha ancora la risposta in tasca, tuttavia i leader dei partiti stanno cominciando a sfogliare identikit e profili dei soggetti che potrebbero essere indicati a guidare le rispettive coalizioni nella contesa per la “conquista” di Palazzo San Giorgio. Mentre il centrodestra pare muoversi con circospezione nel tentativo di evitare un harakiri come accaduto nel 2020, è nel campo del centrosinistra che ci sono le acqua più agitate dopo che alcuni soggetti (intellettuali, sindacalisti, associazioni) hanno gettato il sasso nello stagno rivolgendo un accorato appello ad Anna Nucera, politica di lungo corso della sinistra reggina, di scendere in campo per gestire il post-Falcomatà. La professoressa Nucera, che ha fatto anche parte dell’Amministrazione Falcomatà, ha convocato una conferenza stampa per domani mattina e farà sentire la sua voce.