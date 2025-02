Giusi Princi nominata Vicepresidente dell'Intergruppo del Parlamento europeo sulle Regioni costiere e insulari (SEARICA)

L’Europarlamentare Giusi Princi è stata nominata Vicepresidente dell'Intergruppo del Parlamento europeo sulle Regioni Costiere e Insulari, con delega al Mediterraneo. L’eurodeputata è anche l'unica italiana a far parte del direttivo di questo importante Intergruppo, un risultato significativo per portare la Calabria e il Sud Italia, con le loro peculiarità, al centro dell’agenda europea.

"Essere l'unica italiana nel direttivo di questo intergruppo – afferma l’europarlamentare calabrese - rappresenta un'enorme responsabilità, ma anche una grande opportunità per dare voce alle regioni costiere e insulari, spesso marginalizzate nelle politiche europee. Ringrazio il Partito Popolare Europeo (PPE) e il Presidente dell'Intergruppo, Christophe Clergeau, per la fiducia riposta in me. Mi impegnerò con i colleghi dell’Intergruppo – aggiunge - affinché il Mediterraneo torni a essere una priorità strategica per l’Unione Europea. Sarà fondamentale, inoltre – prosegue -, stabilire un legame forte e costruttivo con la Commissaria al Mediterraneo, Dubravka Suica, un nuovo ruolo fortemente voluto in questa nuova legislatura dal PPE e difatti assunto da un membro croato della stessa famiglia politica. Con la Commissaria – spiega Giusi Princi - ho già avuto un incontro proficuo per approfondire tematiche strategiche per il Mediterraneo e il dialogo si rafforzerà ancora di più in ragione del coinvolgimento attivo in questo forum parlamentare. Lavorerò, inoltre, per rafforzare il dialogo tra l'Intergruppo e la Commissione Intermediterranea della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime (CPMR), guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, insieme al quale promuoveremo eventi e iniziative in Calabria, al fine di rendere la regione un punto nevralgico per l’intero Sud Europa, con un focus su investimenti in infrastrutture e cultura. L’obiettivo è valorizzare il Sud Italia come fulcro di opportunità accademiche, culturali e sociali, oltre che economiche, a beneficio di tutto il bacino mediterraneo allargato”.