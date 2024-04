Ponte sullo Stretto, a Villa San Giovanni «la priorità è la tutela del territorio»

Cittadini, amministratori metropolitani e dei comuni limitrofi (Carmelo Versace, vicesindaco della Città Metropolitana, Sandro Repaci con rappresentanti di maggioranza e opposizione per Campo Calabro, Domenico Romeo, Michele Spadaro e Nino Micari, sindaci di Calanna, Laganadi e San Roberto, Roberto Vizzari consigliere comunale reggino), associazioni, esponenti dei partiti ed ovviamente la massima assemblea villese. Il consesso aperto, il primo a tema Ponte, ha riunito diverse sensibilità all'auditorium dell’Ipalbtur “G. Trecroci”.

A fare gli onori di casa il presidente Caterina Trecroci che ha ribadito la ratio e il senso interlocutorio della seduta e il sindaco Giusy Caminiti, con una digressione sul lavoro di studio e sull'impegno degli ultimi mesi nelle diverse fasi ed iniziative che si sono susseguite di riflesso alle decisioni del Governo rispetto l'infrastruttura, soprattutto l'imminente Conferenza dei servizi. Un excursus che non ha tralasciato le difficoltà delle tempistiche dettate dalle procedure in essere con in mente i quesiti prioritari (quali, sotto tutti gli aspetti, gli effetti di breve, medio, lungo periodo?) e le paure degli espropriandi. Ecco, quindi, la necessità di un dialogo tra istituzione e città.