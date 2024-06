Ponte sullo Stretto, parte da Villa un esposto all’Autorità nazionale anticorruzione

Un esposto all’Anac sul Ponte. Il Comitato “Titengostretto”, il segretario cittadino del Partito Democratico e gli altri firmatari comunicano infatti di aver «depositato una specifica segnalazione, con l’indicazione di tutte le violazioni della concorrenza e del mercato, e di tutti i limiti di trasparenza e conoscibilità degli atti che accompagnano la procedura sul Ponte».

Sulla questione – ricordano – Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, «ha evidenziato nelle osservazioni in audizione parlamentare una serie di criticità, mai affrontate dal ministro Salvini. Oggi, mentre vengono raccolte adesioni ad azioni giudiziarie sempre più pregnanti per fermare l’inizio dei cantieri, appare opportuno coinvolgere formalmente l’Anac con la richiesta di svolgere indagini e d’intervenire anche con misure cautelari a tutela di interessi superiori messi in pericolo dall’avvio dei lavori».

