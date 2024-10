Ponte sullo Stretto, le osservazioni del Comune di Villa San Giovanni

Ponte sullo Stretto: sul sito del Comune di Villa le osservazioni trasmesse al Mase. «Ancora una volta rinviati al progetto esecutivo indagini, prove e progettazioni di opere essenziali per definire in modo esaustivo la fattibilità e la completezza della progettazione definitiva, specialmente per la città di Villa sulla quale con il cantiere incomberà un’interruzione netta della continuità territoriale, suddividendo la stessa in due parti. Stante l’incompletezza documentale, non appare esprimibile un giudizio di compatibilità ambientale né risulta essere possibile l’approvazione del progetto». Così in premessa, prima dei focus specifici sviluppati su circa 40 pagine. Ad esempio, la biodiversità. «L’area dello Stretto è caratterizzata da forti correnti che favoriscono vita marina e migrazione di molte specie. La costruzione altera il flusso delle correnti, con conseguenze negative».

Su questo fronte si ricorda la foresta di Laminaria ochroleuca, inserita tra le specie rigorosamente protette nella Convenzione di Berna. Non indicate le modalità di tutela di quest’alga. Ed ancora, sintetizzando le tante questioni messe in evidenza, «l’area di cantiere su cui è stato reiterato il vincolo inibitorio interferisce con quattro arterie» (lungomare, e le vie Nazionale, Porto Salvo ed Enrico Cosenz). Ciò «impone di progettare viabilità alternativa, adeguamento del sottoservizio idrico, fognario e della rete di illuminazione, oltre alle linee delle condotte del gas. Non c’è alcun progetto delle opere preliminari da realizzare prima dell’apertura dei cantieri. Precluso l’ampliamento del vecchio depuratore. Manca un progetto di cantierizzazione, specialmente per la risoluzione delle interferenze come richiesto».