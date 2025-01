Reggio, il segretario del Pd Morabito: «Per il Ponte già spesi 320 milioni di euro in consulenze»

Proseguono le critiche del Partito Democratico al centrodestra calabrese che, a più riprese, ha stigmatizzato l’azione giudiziaria di Città Metropolitana e Comune di Villa concretizzata con il ricorso al Tar Lazio sulla Via per il progetto del Ponte.

Intervento recente, infatti, anche quello di Antonio Morabito. Il segretario provinciale del Pd si definisce stupito del fatto «che alcuni esponenti di Lega e Forza Italia abbiano gridato allo scandalo per le spese legali sostenute per il ricorso quando, invece, nulla dicono rispetto ai milioni di euro già spesi dalla “Stretto di Messina” e rispetto ai tagli che il Governo sta effettuando nei confronti in particolare della Calabria» e ricorda «che fino al 2013 la società “Stretto di Messina” ha speso in consulenze 320 milioni di euro. Questi non erano soldi pubblici?».

«Nulla hanno detto – rimarca riferendosi sempre ai rappresentanti del centrodestra – sul fatto che, ad oggi, i soli soldi messi in campo per il fantomatico progetto del Ponte sono stati sottratti dai Fondi di coesione destinati a Calabria e Sicilia per un importo di oltre 2 miliardi e 300 milioni. Non hanno protestato sulla riduzione del Fondo di perequazione infrastrutturale da 4,6 miliardi a solo 700 milioni di euro: di tali fondi l’80 per cento spettava al Sud a coprire il gap infrastrutturale e destinati in particolare ad opere idriche, istruzione, sanità e trasporti».