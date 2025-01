Ponte sullo Stretto, Ciucci rassicura gli imprenditori reggini

«Ci vuole molta testardaggine per portare a compimento grandi opere come il Ponte sullo Stretto ma il 2025 sarà l’anno di progettualità con iniziative sul territorio. Il nostro è un paese straordinario che sa affrontare le emergenze ma va in crisi quando deve pianificare ed è su questo fronte che stiamo producendo il massimo sforzo e in tempi limitati. Quanti, infatti, avrebbero scommesso che, in soli due anni, sarebbero stati riaperti i cantieri e sarebbe cominciata la costruzione dell’opera?». Così, Pietro Ciucci, amministratore delegato della “Stretto di Messina”, concludendo il suo intervento a Confindustria Reggio ospite del Tavolo Ponte. Tempi contingentati «per via dei tanti impegni in riva allo Stretto» e ben gestiti dal presidente Domenico Vecchio per tracciare un filo tra presente e futuro intorno a un «progetto straordinario per i cambiamenti che interesseranno gran parte d’Italia», e anche per richiamare i recenti ricorsi soccombenti e invocare un futuro diverso per i nostri giovani.