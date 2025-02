Villa San Giovanni, il presidente dell’Ingv si confronta sui temi del ponte sullo Stretto

Il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stato, in queste ultime ore, in riva allo Stretto. Carlo Doglioni ha incontrato l’esecutivo guidato dalla sindaca Giusy Caminiti insieme alla maggioranza consiliare, che lo hanno accompagnato nei sopralluoghi per un «intenso approfondimento su tutte le tematiche riguardanti il progetto del ponte sullo Stretto».

«Avevamo già sentito il professore – rimarca la sindaca – per chiedere una collaborazione istituzionale, così come abbiamo chiesto il 30 gennaio scorso al presidente della “Stretto di Messina” Pietro Ciucci di affidare ora all’Ingv tutti gli studi che dovranno essere condotti, non posticipati alla progettazione esecutiva, per tutte le ragioni tecnico-scientifiche, economiche e, soprattutto, di tutela del territorio e dell’ambiente che abbiamo sempre espresso dal deposito a marzo 2023 del progetto aggiornato presso i ministeri».

Insomma, un confronto – come lo definiscono dal Municipio – «serrato e altamente istituzionale». Caminiti e la sua squadra parlano di «un dialogo a tratti molto tecnico e condotto da Doglioni con la semplicità di un insegnante con i propri alunni».